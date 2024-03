Gestione complesso S. Vittorino a Unisannio: accordo per 30 anni

Per i prossimi trent'anni lo storico complesso San Vittorino di Benevento verrà gestito dall'Università degli Studi del Sannio. Lo stabilisce l'accordo siglato oggi nel capoluogo sannita tra il sindaco Clemente Mastella e Gerardo Canfora, rettore dell'ateneo sannita che è destinatario di un finanziamento del ministero dell'Università e della Ricerca per la realizzazione di 65 residenze universitarie.

«Il patrimonio del Comune è al servizio dello sviluppo della città - commenta il sindaco Mastella - ed è questo l'input concettuale e programmatico che sottende la concessione d'uso del San Vittorino all'Università.

La costruzione di nuovi alloggi per gli studenti nel centro storico rappresenta una forma di arricchimento per il tessuto urbano del centro storico con vantaggi reciproci: l'Unisannio rappresenta un asset strategico per lo sviluppo della città e per questo supportiamo concretamente il potenziamento dei servizi, anche residenziali, da offrire agli studenti che scelgono di formarsi nell'ateneo sannita».