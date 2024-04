Msc Crociere, a Napoli via alla stagione estiva: atteso mezzo milione di passeggeri

Lunedì ha preso ufficialmente il via la stagione estiva di Msc Crociere a Napoli con l’arrivo in porto della nave Msc World Europa. L’ammiraglia della flotta per la seconda estate consecutiva salperà ogni lunedì dal porto partenopeo con oltre 6.400 turisti a bordo accompagnandoli alla scoperta delle mete più belle del Mediterraneo occidentale.

Una giornata importante che è stata celebrata con una conferenza stampa a bordo a cui ha partecipato l’assessore al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli, Teresa Armato, che ha rimarcato il momento estremamente favorevole per il turismo a Napoli, città che sta registrando un boom senza precedenti. A fare gli onori di casa il comandante della nave Sebastiano Chrisam e il direttore commerciale di Msc Crociere Luca Valentini, che ha sottolineato il legame tra il capoluogo partenopeo e la Compagnia.

«Oltre alla nostra ammiraglia, che come l’anno scorso tutti i lunedì attraccherà a Napoli, nelle prossime settimane arriveranno anche Msc Divina ogni giovedì e Msc Grandiosa ogni sabato» ha sottolineato Luca Valentini, Direttore Commerciale di Msc Crociere. «Con queste tre nostre navi movimenteremo in porto oltre 16.000 persone in media ogni settimana, un vero e proprio record che testimonia il legame particolare che Msc Crociere ha con questo territorio. Considerando l’intero 2024, le navi della Compagnia movimenteranno complessivamente più di 550.000 ospiti grazie a 109 scali, numeri mai raggiunti da nessuna compagnia a Napoli e che, quindi, fanno di Msc Crociere uno degli operatori che maggiormente trainano il turismo sul territorio».

Il legame tra la Compagnia e il territorio campano va ben oltre la presenza delle navi nel porto di Napoli.

Infatti, per far fronte alla continua crescita della flotta, che non si è fermata neanche durante il periodo della pandemia, Msc Crociere ha rafforzato di anno in anno la propria presenza a Napoli, incrementando il numero dei dipendenti e realizzando importanti investimenti per l’ampliamento e l’adeguamento tecnologico della storica sede di Via Depretis. Dal 2020 il piano di assunzioni ha visto l’ingresso di circa 530 giovani ed entro la fine di quest’anno ne arriveranno altri 70, per un totale di 600 nuovi assunti a tempo determinato e indeterminato in soli 4 anni. I 70 profili che l’azienda intende assumere entro dicembre dovranno essere inseriti principalmente nelle aree IT, Finance e Sales & Marketing.

Per la gestione del personale marittimo che lavora sulle 22 navi della flotta, Msc Crociere ha anche un ufficio a Sorrento con un Training Center che è considerato una struttura di eccellenza, dotato anche di un avveniristico simulatore di navigazione, in cui vengono organizzati i corsi di formazione e aggiornamento di tutti gli ufficiali della flotta Msc.

Considerando tutte le attività del Gruppo Msc, l’indotto generato a Napoli e in Campania è ancora più importante e supera il mezzo miliardo di euro all’anno. Le attività del gruppo sono legate ai diversi settori dello shipping come le crociere, i traghetti, il cargo, la logistica, i terminal, la cantieristica e le riparazioni navali, i servizi portuali e la formazione professionale. Un beneficio anche occupazionale, che si traduce in 1.600 dipendenti con un indotto che coinvolge oltre 5.000 persone e che, come per il settore delle crociere, crescerà ulteriormente nel corso del 2024.