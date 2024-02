Il sistema portuale campano crocevia turistico più importante d’Europa e ai vertici della classifica mondiale. La conferma arriva dai consuntivi dei traffici passeggeri che l’Autorità di sistema portuale del mare Tirreno Centrale ha presentato alla Borsa internazionale del turismo di Milano. Nel 2023 sulle banchine dei porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia sono transitate ben 8,36 milioni di persone, in crescita del 9,1 per cento sul 2022 (1,73 milioni sono crocieristi, il 43,2 per cento in più sul 2022).

Si tratta del più alto flusso di persone di sempre imbarcate e sbarcate sulle banchine dei porti campani. «Il flusso passeggeri del sistema portuale campano si conferma secondo solo ad Hong Kong», sottolinea il presidente dell’Adsp, Andrea Annunziata. «Dati che attestano una condizione di mercato ideale per il turismo nelle città di Napoli e Salerno, considerando che un crocierista spende nella città in cui sbarca mediamente circa 100 euro, a cui si aggiunge l'equipaggio, che sulle grandi navi supera abbondantemente il migliaio di persone e che, quando non è in servizio, è un turista come gli altri nel momento in cui scende da bordo».

E quest’anno andrà ancora meglio. Msc Crociere irrompe anche alla Bit con i dati straordinari registrati in Italia nel 2023 che saranno il trampolino di lancio per il 2024. «Il lavoro fatto - ha detto Leonardo Massa, vice presidente Sud Europa della divisione crociere del Gruppo Msc - ci ha permesso di registrare ottimi risultati nel 2023, sul fronte dei passeggeri che hanno deciso di trascorrere un’esperienza unica a bordo delle nostre navi, e ci garantirà di segnare un nuovo e importante record nel 2024: secondo le previsioni saliranno a bordo delle nostre navi 4,2 milioni di passeggeri, con 16 navi - sulle 22 totali della flotta - effettueremo 1.075 scali in 14 porti della nostra Penisola.

Quest’anno, inoltre, arriverà nel Mediterraneo Explora I che proporrà itinerari da favola facendo scalo in numerosi porti italiani. Risultati e obiettivi importanti, in costante crescita anno su anno, che mi rendono particolarmente orgoglioso perché confermano, ancora una volta, la centralità dell’Italia e del Mediterraneo nel futuro del Gruppo Msc anche attraverso nuovi investimenti, come quello per la costruzione di 3 navi “Explora Journeys” con Fincantieri che vale circa 3,5 miliardi di euro e avrà una significativa ricaduta sull’economia del Paese. Il prossimo anno - sottolinea Leonardo Massa - farà il suo debutto Msc World America, la seconda nave dell’innovativa World Class e la terza nave della Compagnia alimentata a gnl, che effettuerà itinerari di 7 notti nei Caraibi, offrendo agli ospiti l’opportunità di una tappa una sosta ad Ocean Cay Msc Marine Reserve, l’isola privata di Msc Crociere alle Bahamas».

Offerta sempre più variegata e ricca per gli amanti delle crociere. E per la prossima estate l’offerta si concentra nell’area del Mediterraneo, core business della compagnia dell’armatore Gianluigi Aponte, con il porto di Napoli in primo piano: saranno tre navi a settimana che scaleranno il porto partenopeo. Non mancheranno, naturalmente, itinerari suggestivi in tutto il mondo: dai ghiacciai della Groenlandia ai fiordi norvegesi, dal Giappone alle isole greche, da New York ai Caraibi.

«I risultati registrati per la prossima estate - ha detto Luca Valentini, direttore commerciale di Msc Crociere - sono ottimi. La sfida di arricchire i prodotti a scaffale per soddisfare sempre più le esigenze dei viaggiatori, si è dimostrata vincente. Diversificare il prodotto ci ha permesso di ottenere risultati entusiasmanti: abbiamo già venduto il 40% del prodotto della stagione estiva, un risultato che ci vede soddisfatti e fiduciosi anche per la stagione invernale 2024-25 le cui vendite stanno già registrando buone performance. Un successo reso possibile dalla varietà della nostra offerta che grazie a 22 navi e 146 itinerari garantisce a operatori turistici e agenzie di viaggio una proposta adattabile a numerose tipologie di target diversi, sia in termini di destinazione che di servizio, anche grazie all’esclusivo Yacht Club presente sulla maggior parte delle navi della flotta che permette di vivere l’esperienza unica di nave dentro la nave».