«In viaggio verso la Bellezza», Msc Crociere che porta il mare a Milano

«Blu mare» alla Rinascente di Milano. Msc Crociere, con l’accesione della facciata principale su piazza Duomo del nuovo store e con un’animazione continua del mare, porta l'azzurro nel cuore di Milano e presenta delle vetrine con allestimenti artistici che spiegano i valori della Compagnia.

«Siamo orgogliosi - ha detto Leonardo Massa, direttore Italia di Msc Crociere ed Explora Journeys - di approdare in Rinascente di Milano, vera e propria icona del capoluogo meneghino, con la nostra nuova brand campaign «In Viaggio verso la Bellezza». Milano e la Lombardia rappresentano infatti un’area sempre più importante per le strategie di sviluppo di Msc Crociere. Non a caso, a metà dicembre abbiamo aperto il nostro primo Temporary Store proprio in zona Gae Aulenti.

Con questa iniziativa regaliamo a Milano e a chi si trova in piazza Duomo - ha sottolineato Massa - tutta l’emozione che solo il mare sa regalare».

«In viaggio verso la Bellezza» durerà fino al 29 gennaio . E la mission è coinvolgere nella bellezza di un modo più sostenibile di fare crociera, a quella delle suggestive destinazioni che Msc raggiunge con la sua flotta e la bellezza che rivive in tutti i luoghi visitati, nelle aree della nave, nelle onde del mare, nei colori di un’alba, nei piatti unici serviti a bordo.

Gli allestimenti

La prima installazione rappresenta il viaggio, perché con Msc Crociere si ha la possibilità di visitare le destinazioni più belle del mondo. La vetrina è allestita, quindi, con mappamondi disegnati di varie dimensioni, metafora della grande varietà di mete raggiungibili.

Proseguiamo poi con l’installazione «bellezza del silenzio» spiegazione dell’attenzione che la Compagnia pone a tutela dell’ecosistema marino con il rumore ridotto delle eliche. L’opera inserita all’interno della vetrina è un’elica sospesa e leggera, rivestita di seta bianca.

La terza installazione va a rappresentare l’attenzione e la meticolisità del sistema di purificazione dell’acqua e di restituzione della stessa al mare. Tubi illuminati spiegano il processo di bordo e da come, partendo dall’acqua del mare, Msc Crociere produce a bordo fino a 3 milioni di litri di acqua per nave, grazie a processi di osmosi inversa.

Abbiamo poi «Bellezza dello spettacolo», installazione che evoca l’atmosfera e le declinazioni degli spettacoli e le performance di bordo. Il teatro si unisce allo spettacolo creando scenografie uniche e originali: per l’ccasione la vetrina sarà allestita con dei drappi rossi, tipici del teatro con strobosfere, tipiche dei locali danzanti.

Si prosegue con un'istallazione dedicata al protagonisa assoluto: l'oceano mare. Qui emerge il mare in tutta la sua essenziale bellezza, forza e maestosità.

Infine, l'ultima istallazione è dedicata alla qualità e ai sapori unici offerti a bordo. Stoviglie bianche ed azzurre dominano l’installazione dell’ultima vetrina che rappresenta la varietà di sapori e l’internazionalità dei piatti serviti sulle navi. Il mix di piatti e posate crea l’illusione di una tavola apparecchiata ricordando le conchiglie, elementi naturali del mare.

«La domination - aggiunge Leonardo Massa - è stata curata dall’agenzia Dentsu Creative Italia e continua all’interno di Rinascente, dove ogni dettaglio degli spazi è stato curato attentamente: dagli ascensori alle scale mobili, ogni elemento guida i visitatori in un viaggio dentro la bellezza di Msc Crociere, creando un'atmosfera unica e coinvolgente che culmina al bar sito al piano -1 che per l’occasione è totalmente brandizzato da Msc Crociere e avrà al suo interno un’installazione di VR che permetterà ai visitatori di salire a bordo del ponte dei sospiri di Msc Seaside per vivere un’espeienza unica e visitare alcuni dei luoghi più suggestivi di Msc Crociere. La domination segue quindi il persorso iniziato con il Temporary Store e il lancio della brand campaign globale “In viaggio verso la Bellezza”. La campagna è attualmente attiva in Italia e in altri 30 paesi in tutto il mondo e prevede il coinvolgimento di un mix di canali tra cui TV, out of home, stampa, digitale e social media».