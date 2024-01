Bimbo ucciso da un treno a Torino, il piccolo di 9 anni travolto da un convoglio a Borgo Revel. Circolazione sospesa

Un bambino di 9 anni è morto travolto da un treno a Borgo Revel, una frazione di Verolengo, in provincia di Torino. Il suo corpo è stato visto, nella serata, sui binari dal macchinista di un treno regionale sulla linea Chivasso-Alessandria. Il piccolo, quindi, potrebbe essere stato investito e ucciso da un convoglio transitato in precedenza sulla linea. Il bimbo morto sarebbe un moldavo scappato da una comunità che nel pomeriggio aveva dato l'allarme per le ricerche.

Le indagini

Il cadavere del bambino è stato trovato vicino alla piccola stazione ferroviaria di Borgo Revel.