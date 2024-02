Miriam Leone, primo allenamento dopo il parto: «Me lo voglio ricordare»

Mamma del piccolo Orlando da un mese e qualche giorno, Miriam Leone piena di gioia, via social ha spiegato ai suoi follower di aver ripreso a pieno la sua routine quotidiana ed i suoi workout. «Questo selfie per ricordarmi del primo allenamento post partum». Sono state queste le parole che Miriam Leone ha scritto a corredo dell'ultimo post Instagram.

Non è la prima volta che l'ex Miss Italia condivide con i follower le emozioni legate alla sua nuova vita da mamma. L'attrice ha ripreso a fare sport, sua grandissima passione. Perché alla fine tutti lo sanno: la forza di volontà gioca un ruolo cruciale nella remise en forme post partum.

«Tornare ad allenarsi dopo il parto non è immediato nè semplice - ha scritto Miriam Leone a corredo del post Instagram - Ci vuole tempo per riabituarsi ad un cuore solo (dopo nove mesi in cui ne hai contenuti due!) che batte dentro di te (e uno fuori).

Ci vuole tempo per risentire il tuo corpo solo tuo, ci vuole tempo e pazienza affinché i movimenti corrispondano a come te li sei immaginati».

L'attrice ha aggiunto: «Ci vuole tempo ma anche un piccolo passo, un piccolissimo movimento ci riporta dentro il nostro corpo con il piacere (e la fatica) di risentirlo nostro. Non dimenticare di amare anche te stessa».

Numerosi sono stati i commenti dei follower a corredo del post che l'attrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram. «Sei una donna eccezionale e una mammina già in forma», ha scritto un follower. E ancora: «Come sempre sai essere profonda. Sei in grado di descrivere ogni situazione e fare arrivare quello che provi, i tuoi sentimenti. Sei bella fuori e dentro».

Il 29 dicembre alla clinica Humanitas di Milano è nato Orlando, il primo figlio di Miriam Leone e Paolo Carullo. L'ex Miss Italia non trattiene la gioia e dal primo giorno con orgoglio immortala i suoi momenti speciali da neomamma.

L’annuncio del fiocco azzurro è arrivato l'ultimo giorno dell'anno: «Il 29 dicembre è nato il nostro bambino, Orlando Leone Carullo», ha scritto sui social Miriam postando la tenera foto della manina del piccolo, svelando per la prima volta il nome (e doppio cognome) e il sesso del bimbo.