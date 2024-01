Crociera di 9 mesi in giro per il mondo, la rivelazione dell'impiegata: «Spesso gli ospiti muoiono a bordo»

Immagini e video incredibili arrivano da tutte le parti del mondo, dipinti di panorami mozzafiato, cieli azzurri quasi irreali e distese d'acqua a perdita d'occhio, camere di lusso, colazioni da leccarsi i baffi: si tratta della Ultimate World Cruise, una crociera di nove mesi che promette un'esperienza da sogno in giro per il mondo.

«274 notti, 11 meraviglie e più di 60 paesi», scrivono sul sito ufficiale, e se per molti si tratta di un modo per poter viaggiare ed esplorare il più possibile senza doversi impegnare a ricercare e costruire i propri itinerari, per altri può essere un'ultima occasione per fare il massimo nel minor tempo possibile.

Forse per questo molti degli ospiti della crociera hanno un'età superiore ai 60 anni e un'impiegata ha rivelato che succede spesso che qualcuno non riesca a terminare la magica esperienza.

«Lavoro su una nave da crociera e a volte mi sembra che non si parli abbastanza di un particolare che riguarda l'esperienza di nove mesi in giro per il mondo», dichiara la ragazza, «vale a dire quanto spesso gli ospiti a bordo semplicemente...

muoiano per cause naturali, mentre sono in vacanza».

Poi, approfondisce: «Ho lavorato in hotel e restort, in precedenza, e ora sono su questa crociera da un anno e mezzo circa, quindi vi posso dire che succede alquanto spesso. Certo, non tutte le settimane...». In effetti, il punto focale è il fatto che le crociere attirano generalmente ospiti più avanti con l'età e, considerando poi la lunga durata del viaggio in questione, è ancora più probabile che chi è particolarmente anziano possa passare a miglior vita mentre è a bordo.

Il suggerimento dell'impiegata è quello di farsi visitare da un dottore prima di imbarcarsi in modo da ottenere una rassicurazione sul proprio stato di salute, nel caso di vacanze così estese. Zoie fa presente che le difficoltà, in caso qualche ospite muoia, non sono solo di tipo logistico: «Penso sia davvero triste per tutto il personale, immagina - spero davvero che non succeda - ma immagina di servire la colazione a un ospite per otto mesi e poi muore durante il sonno a causa della vecchiaia. Sarebbe traumatico».

Nei commenti, gli utenti fanno presenti altre problematiche che hanno a che fare con la durata della vacanza per mare: «Sono sempre in ansia che ci sia qualche donna incinta», il che è tanto più un problema se non si è a conoscenza della gravidanza al momento dell'imbarco. Molti affermano che in realtà sia un bellissimo modo per andarsene, mentre si è in viaggio, rilassati e intenti a godersi la vita. Altri si chiedono quale sia la procedura in casi simili e se ci sia un obitorio a bordo.