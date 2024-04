«Britney Spears è finalmente libera dal controllo del padre ma è furiosa: gli deve 2 milioni di dollari per le spese legali»

Nuovo capitolo dell'infinita battaglia tra Britney Spears e suo padre Jamie, noto ai più per avere controllato economicamente e psicologicamente per anni la figlia popstar. Non ci sarà nessun processo per il pagamento delle spese legali sostenute da Jamie Spears nei tanti anni di battaglia giudiziaria con la figlia. I due hanno raggiunto un accordo di patteggiamento e per i giudici Britney adesso può definirsi una donna libera di decidere cosa fare della sua vita. Non tutte le storie però hanno un lieto fine. La cantante infatti non ha ottenuto alcun risarcimento, anzi, dovrà farsi carico delle spese legali del padre, pari a 2milioni di dollari. Secondo TMZ, Britney sarebbe furiosa per questa decisione.

Il comunicato

Il portale ha informato dettagliatamente sulle vicende della star americana e spiega che il suo legale Matthew Rosengart le aveva garantito il successo. «È stato un vero onore e un privilegio rappresentare, proteggere e difendere Britney Spears - riporta nel comunicato l'avvocato Mathew Rosengart -.

La signora Spears è e sarà sempre un’icona e un’artista brillante e coraggiosa. Sebbene la tutela sia terminata nel novembre 2021, il suo desiderio di libertà è ora davvero completo. Come desiderava, la sua libertà ora include il fatto che non avrà più bisogno di presenziare o di essere coinvolta in tribunale o coinvolta in procedimenti legali in questa storia, che adesso è chiusa».

«Britney Spears ha vinto quando la corte ha sospeso suo padre dalla tutela e ha vinto quando i suoi diritti fondamentali e le libertà civili sono state ripristinate - si legge ancora -. Da quando ha ottenuto la libertà alla fine del 2021, Britney Spears ha ottenuto un notevole successo su diversi fronti, inclusa la sua collaborazione nell’agosto 2022 con Sir Elton John con il grande successo Hold Me Closer (che ha debuttato al numero uno della classifica Billboard Hot Dance/Electronic Songs). A questo è seguito il suo storico contratto con Simon & Schuster per il suo libro The Woman in Me, che è diventato un bestseller. Tutto questo non le sarebbe stato permesso con la conservatorship.

L'avvocato ha concluso: «Ribadisco la mia gratificazione per aver contribuito a ripristinare i diritti civili e le libertà fondamentali di Britney Spears e l’onore e il privilegio di aver servito e protetto la signora Spears per tutto questo tempo».