Britney Spears: «Un pizzico di veleno rende il cibo delizioso. Justin Timberlake? Gli chiedo scusa per ciò che ho scritto nel libro»

Britney Spears ha ottenuto solo due fa anni quella libertà tanto rivendicata per più di 10 anni. Il suo patrimonio e le sue scelte di vita, anche quotidiana, erano controllate dal padre che, nel 2021, ha perso la tutela della figlia e la gestione dei suoi beni. Sui social, la cantante ha confessato che, prima di un anno e mezzo fa - e cioè prima che riconquistasse il diritto a scegliere per se stessa - non aveva idea di quanto fosse delizioso il cibo condito da una buona dose di "veleno". Ma a cosa si riferisce l'autrice di Toxic?