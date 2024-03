Il Principe William non era davvero in auto con Kate Middleton? Anche lì c'è l'ombra del fotoritocco

Nei giorni scorsi, una ormai celebre foto manipolata di Kate Middleton e dei suoi tre figli George, Charlotte e Louis ha scatenato un caso internazionale, con alcune tra le principali agenzie fotografiche mondiali che hanno ritirato dai propri cataloghi l’immagine pubblicata sui social e rilasciata direttamente da Kensington Palace domenica sera. La foto è stata ritirata perché dichiarata “non autentica” e, a quanto pare, è stata manipolata dalla stessa Kate Middleton. La principessa di Galles si è scusata sui social ma nel frattempo sembra essere pronto a scoppiare un nuovo scandalo: una nuova foto di Kate, stavolta in macchina accanto al principe William, è stata diffusa dai tabloid britannici. Sui social, però, in molti stanno facendo notare che si tratterebbe ancora una volta di un fotoritocco. Cosa si nasconde dietro questo caso? Potrebbero essere vere le speculazioni sulla convalescenza della principessa, interpretata da alcuni come una copertura per nascondere problemi nella sua relazione con il Principe William?

