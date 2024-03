Britney Spears hot su Instagram, il gioco delle ombre scatena i fan e lei chiude i commenti

Britney Spears, da un po' di anni a questa parte, pubblica molti scatti e video osè sul proprio profilo Instagram: balletti con movimenti alquanto sexy oppure foto in cui indossa pochi centimetri di stoffa o... nulla. Le immagini di lei completamente nuda, ultimamente, sono diventate una costante nel suo profilo ma lei, come ha dichiarato più e più volte, ama celebrare il suo corpo e la sua femminilità... così come mamma l'ha fatta. In una delle ultime foto, però, anche l'ombra di chi scatta è diventata protagonista suo malgrado e il motivo è presto detto.

Britney Spears ha pubblicato una foto in cui si mostra completamente nuda e di spalle, è in spiaggia e il sole la illumina.

La popstar sorride verso l'obiettivo, i suoi capelli sciolti sono mossi dal vento e con le braccia si copre il seno. La didascalia che accompagna lo scatto è un semplice tulipano rosa. Molto probabilmente, Britney aveva in mente una foto romantica in cui si mostra in tutta la sua naturalezza. Foto che, però, è stata rovinata dall'ombra di chi gliel'ha scattata: l'improvvisato fotografo, infatti, sistema lo smartphone in modo da inquadrare la figura della cantante ma un gioco di ombre trasforma l'immagine. La foto distorta fa vedere agli utenti una specie di penetrazione. Sarà per questo motivo che Britney ha chiuso i commenti?

I contenuti postati da Britney Spears sui social, specie su Instagram, hanno più volte insospettito i suoi fan che si sono anche preoccupati per la sua salute mentale. Ad esempio, il balletto con tanto di coltelli non è proprio piaciuto, così come le foto molto spinte che fanno pensare al fatto che la cantante abbia bisogno di aiuto e supporto da parte di chi le vuole bene davvero.