Belen risponde stizzita a chi le fa notare la somiglianza tra Santiago e il papà: la reazione di Stefano De Martino

Pochi minuti fa Belen Rodriguez ha risposto a un commento sotto un video che ritrae lei e suo figlio Santiago. La showgirl e suo figlio, infatti, si intrattengono a giocare a bowling. Il video inizia a rallentatore. Il figlio nel tentativo di lanciare la palla da bowling sulla pista scivola improvvisamente. Ma poi si alza e ride assieme a sua madre, che tenta un altro lancio. A un tratto nei commenti un'utente fa notare un dettaglio che non è sfuggito ai fan più attenti. È stata fatta notare alla showgirl la somiglianza così spiccata con il papà di Santiago, Stefano De Martino. Anche a Belen questo commento non è sfuggito e la sua risposta è stata abbastanza piccata. «Seh, lo sappiamo!» ha replicato, quasi stizzita. Allo stesso tempo anche le reazioni di Stefano De Martino alla sua ex sembrano davvero centellinate. Infatti di recente ha pubblicato una story nella quale si vede Pino Daniele. L'artista infatti ha sempre asserito che non è importante saper parlare, quanto saper suonare! De Martino, quindi, sembra voler dire che non gli importa di replicare alle accuse. Ma l'importate è continuare a fare il suo lavoro. Staremo a vedere come proseguirà la questione!

Foto Kikapress