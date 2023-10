Britney Spears, il papà della popstar ricoverato d'urgenza: attimi di paura

Attimi di paura per Britney Spears. Il padre Jamie della cantante è attualmente ricoverato in ospedale, in gravi condizioni. Jamie Spears, a breve, dovrebbe subire un'operazione chirurgica per una grave infezione: il patriarca della famiglia Spears era già stato ricoverato diversi mesi fa, a causa di complicazioni legate a un intervento al ginocchio. Da sottolineare che i rapporti tra Britney Spears e suo padre non sono mai stati idilliaci: come riporta il Sun, i due non si parlano dal 2021.

Jamie Spears è nato nel 1962, e ha sposato la madre di Britney, Lynne Irene Bridges, nel 1975: la coppia ha anche altri 2 figli, Bryan James e Jamie Lynn.

La diatriba tra Britney Spears e suo padre scaturisce principalmente dal periodo in cui Jamie Spears ha amministrato le proprietà della figlia, dal 2008 al novembre 2021. Nel 2008, infatti, l'icona del pop, dopo aver dato evidenti segni di disagio psichico, era stata sottoposta a un trattamento sanitario obbligatorio.

In seguito, un giudice l'aveva affidata a suo padre, che così è diventato de facto l'amministratore di tutti i beni della cantante.

Inizialmente, la tutela paterna doveva durare solo poche settimane: invece, Jamie Spears ha gestito la vita della figlia per diversi anni, allarmando sempre di più fan e le amiche della cantante, come Cher, Paris Hilton e Miley Cyrus. Nel 2019, a seguito di questa controversia, è nato un vero e proprio movimento online, #FreeBritney.

Sempre nel 2019, a causa di diverse segnalazioni inerenti comportamenti inadatti di Jamie Spears, un giudice ha esaminato attentamente la questione, inizialmente senza modificare l'assegnazione della tutela della cantante; nel 2020, però, una nuova sentenza ha assegnato a Britney Spears un fondo finanziario come co-amministratore.

Per risolvere definitamente la questione, si è rivelata decisiva una testimonianza di Britney nel giugno del 2021: la cantante ha accusato il padre di averla rinchiusa in una struttura psichiatrica contro la sua volontà, e ha aggiunto di aver paura che possa farle ancora del male. Parole pesanti, che hanno indotto i giudici a togliere a Jamie Spears il ruolo di tutore legale della figlia.

Dopo la sentenza, Jamie Spears non ha più parlato della vicenda, tranne in un'intervista del dicembre 2022. Queste le sue parole: «Amo mia figlia con tutto il cuore. Dove sarebbe finita senza di me? Non so se sarebbe sopravvissuta. Per proteggerla, la tutela è stata lo strumento migliore. Senza, non avrebbe riavuto i suoi figli».

Britney Spears, invece, non ha rivalutato affatto l'operato del padre, infatti ha dichiarato più volte che, per lei, dovrebbe stare in galera