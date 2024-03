Napoli, torna la Costa Smeralda al porto: appuntamento settimanale per i turisti

L’ammiraglia di Costa Crociere torna nel porto di Napoli. Costa Smeralda, la nave protagonista dell’ultima edizione del Festival Sanremo, ha inaugurato oggi, infatti, la stagione 2024 di Costa Crociere a Napoli. Nel corso del 2024 la nave, che batte bandiera italiana, visiterà Napoli ogni settimana, sino al 27 novembre, sempre nella giornata di mercoledì. Oltre a Costa Smeralda, anche Costa Fascinosa effettuerà due scali a Napoli, uno in primavera e uno in autunno, nel corso di altrettante crociere tra Mar Tirreno e Mar Ionio. In totale, gli scali di Costa Crociere a Napoli nel 2024 saranno 40, numero in linea con il traffico fatto registrare nel 2023.

Costa Crociere sottolinea che l’itinerario 2024 di Costa Smeralda tocca tre Paesi: Italia, Francia e Spagna.

Le tappe saranno a Napoli, Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. «Da giugno - annuncia Costa Crociere - questo itinerario si arricchirà con una grande novità, disponibile solo con Costa: le “Sea Destinations”. Accanto alle esperienze che porteranno a scoprire le destinazioni a terra, Costa Smeralda offrirà, infatti, nuove esperienze da godersi a bordo, durante la navigazione, per vivere al meglio luoghi iconici compresi nella rotta della nave. Ad esempio, prima dell’arrivo di Costa Smeralda a Napoli, gli ospiti potranno gustarsi, a bordo della nave, una colazione tipica caprese di fronte allo spettacolare panorama dei Faraglioni, illuminati dalle prime luci del giorno. Una volta arrivati in porto, gli ospiti potranno scendere a visitare Napoli da un punto di vista unico, con esperte guide locali, grazie alle escursioni proposte da Costa, che valorizzano al meglio il territorio, come nel caso del tour a piedi interamente dedicato al Rione Sanità».

Altre “Sea Destinations” che saranno offerte da Costa Smeralda nel corso del suo itinerario sono il “Santuario dei Cetacei – Light Show”, uno spettacolo di luci che svelerà i segreti di alcune delle creature marine più affascinanti che popolano il Santuario dei Cetacei, come balene, delfini e megattere, e “Mare delle Baleari – Mare di stelle”, un’esperienza in cui in mare aperto, immersi nel buio più profondo del Mediterraneo, gli ospiti potranno ammirare il cielo e le stelle come da nessun’altra parte, guidati da un ufficiale di bordo.

Costa Smeralda è una nave di ultima generazione, alimentata a gas naturale liquefatto, la tecnologia attualmente più avanzata nel settore marittimo per abbattere le emissioni. Oltre a ridurre le emissioni di CO2 fino al 20%, evita quasi totalmente le emissioni di ossido di azoto, ossido di zolfo e particolato. L’intero fabbisogno giornaliero di acqua della nave è soddisfatto trasformando quella del mare tramite l’utilizzo di dissalatori, e il consumo energetico è ridotto al minimo grazie a un sistema di efficientamento energetico intelligente. Inoltre, a bordo viene effettuato il 100% di raccolta differenziata e il riciclo di materiali quali plastica, carta, vetro e alluminio, che sono parte di un approccio integrato, finalizzato alla concretizzazione di progetti di economia circolare.

I legni di mare che arredano le isole del ristorante Archipelago, che propone i menù ideati da tre grandi chef, Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León, per esplorare le destinazioni anche attraverso il cibo, sono stati recuperati grazie ai “Guardiani della Costa”, il programma di educazione ambientale per la salvaguardia del litorale Italiano promosso dalla Costa Crociere Foundation. Per ogni cena che si degusterà ad Archipelago, Costa Crociere donerà parte del ricavato per sostenere progetti ambientali e sociali della fondazione.