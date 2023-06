Annalisa si è sposata, il matrimonio ad Assisi in gran segreto: «Per pochi intimi»

Fiori d'arancio per Annalisa Scarrone e Francesco Muglia che ieri, 29 giugno, hanno detto il fatidico sì ad Assisi, nella basilica di San Francesco. Le nozze erano attese per il 1 luglio a Tellaro, borgo di Lerici, in Liguria, ma la cantante dei numerosi tormentoni estivi, tra cui Mon Amour e Disco Paradise, e il vice presidente di Costa Crociere hanno deciso di sposarsi in gran segreto nella città di San Francesco con rito religioso.

Pochissimi gli invitati, poco più di 100 per vedere Annalisa e il suo Francesco.

La notizia del matrimonio a sorpresa si era diffusa già dalla mattina nella città umbra e i cittadini erano tutti in fibrillazione.

Andiamo a vedere che cosa sono riusciti a catturare di questa giornata importantissima i fan della cantante.

Annalisa e Francesco sono convolati a nozze ieri, durante una cerimonia segreta, all'oscuro dei media e della stampa. Il matrimonio era molto atteso e si sarebbe dovuto celebrare il 1 luglio in Liguria, ma, a quanto pare, il rito religioso è stato anticipato al 29 giugno ad Assisi, in una cornice umbra molto romantica.

Secondo alcune fonti che abitano nei pressi della Basilica di San Francesco, i neo sposi avrebbero detto il fatidico sì intorno alle 18:30, per poi spostarsi nel luogo dove era stato organizzato il ricevimento, la Locanda del Cardinale.

La coppia si è conosciuta nel 2016, durante un evento per Costa Crociere, azienda di cui Francesco Muglia è vice presidente dell'area marketing, e da allora non si sono mai lasciati. Annalisa e Francesco sono molto riservati e il matrimonio preannunciato a Tellaro aveva creato molte aspettative e attesa. La cerimonia civile si svolgerà, molto probabilmente nella cittadina ligure il 1 luglio e seguirà poi con un ricevimento in grande stile, magari con i suoi colleghhi, tra cui Fedez e gli Articolo 31, con i quali sta scalando le classifiche musicali insieme alla loro Disco Paradise, uno dei tormentoni estivi di quest'anno.

Le foto della cerimonia non sono state ancora diffuse, ma i fan lo sanno, la loro Annalisa sarà stata sicuramente «bellissima».