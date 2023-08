Cibi e bevande vietati negli stabilimenti, interviene il sindaco di Pozzuoli

Pugno duro del Comune di Pozzuoli sulla cattiva condotta assunta dai concessionari di strutture balneari in merito alla limitazione di introduzione di cibi e bevande presso gli stabilimenti della zona flegrea.

Tale comportamento risulta 𝘁𝗼𝘁𝗮𝗹𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗶𝗹𝗹𝗲𝗴𝗶𝘁𝘁𝗶𝗺𝗼, ancor più se compiuto mediante controlli individuali agli accessi, in sostituzione ai poteri delle forze dell'ordine. A seguito delle numerose segnalazioni ricevute, il sindaco Gigi Manzoni “ha diffidato dal limitare agli avventori degli stabilimenti balneari, l'ingresso di bevande e cibi veloci da consumarsi sotto l'ombrellone, nei limiti del rispetto del decoro e della sicurezza igienico sanitaria. Anticipo che saranno effettuati dalla Polizia Municipale gli opportuni accertamenti tesi alla verifica e al rispetto di quanto sopra esposto 𝘀𝘂lle 𝗮𝗿𝗲𝗲 𝗱𝗲𝗺𝗮𝗻𝗶𝗮𝗹𝗶 𝗺𝗮𝗿𝗶𝘁𝘁𝗶𝗺𝗲”.

Da sottolineare, in quest’estate puteolana, l’altra iniziativa sempre del Comune alla quale rispondono in tanti: è stato garantito a centinaia di bambini la possibilità di usufruire di servizi gratuiti.

Campi estivi, ma non solo, per chi non ha potuto concedersi vacanze ad agosto: anche mare senza barriere architettoniche, doposcuola gratuiti nelle periferie che dureranno fino a dicembre, laboratori, attività sportive e tanto altro ancora all’insegna dello slogan del Comune: “Non lasciamo nessuno indietro!”.