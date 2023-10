Msc Crociere e Costa Crociere cercano talenti del benessere: ecco i due open day

Una nuova opportunità di lavoro per i giovani campani appassionati di estetica e benessere: l’Accademia Liliana Paduano, infatti, ha da tempo siglato una partnership di successo con due importanti compagnie di navigazione, la Msc e Costa Crociere, per il reclutamento di talenti: professionisti altamente specializzati da inserire a bordo delle navi delle rispettive flotte. In particolare, le due compagnie ricercano professionisti di eccellenza del benessere selezionati in questo caso tra i migliori allievi dell’Accademia Massaggio & Spa di Paduano, che come è noto offre una formazione d'eccellenza da oltre quarant'anni grazie ad un corpo docenti qualificato. L’iniziativa rientra nella logica di voler offrire oltre ad una preparazione professionale anche delle esperienze di crescita e, soprattutto, il successivo inserimento lavorativo che sfiora ormai il 100%. Il motto dell’Accademia è infatti: «Il nostro lavoro finisce quando inizia il vostro»



Tra i corsi proposti da Paduano, tutti riconosciuti dalla Regione Campania con attestato valido in tutti i Paesi della Comunità Europea con 45% di teoria e 55% di pratica, alcuni dei più richiesti sono infatti proprio quello di Operatore Olistico del Benessere, Operatore del Massaggio Sportivo CSEN ed i vari corsi di Taping, Riflessogeno, Posturale, Bionergetico, Decontratturante e le varie novità del settore come il Thai, il Colombiano, il Bamboo e tanti altri.

«Questo accordo», spiega il Ceo dell’Accademia Liliana Paduano Carlo Matthey, «arriva a seguito di un primo periodo di prova, avvenuto la scorsa estate, nel corso del quale la dirigenza delle due compagnie ha avuto modo di verificare la competenza di tutte le nostre allieve e dei nostri allievi, arrivando evidentemente alla conclusione di voler proseguire questo percorso che, da oggi in poi, ci vedrà partner nel comune desiderio di offrire ai passeggeri delle loro navi un’esperienza di ottimo livello».

Per chi fosse interessato, sono previsti degli open day a bordo delle navi per scoprire insieme il contesto in cui si andrà ad operare. In particolare, il 17 ottobre sarà possibile assistere alla presentazione dell'iniziativa a bordo di una nave Costa Crociere mentre il 29 novembre sarà la volta di una nave MSC.

Per partecipare è richiesta però la prenotazione obbligatoria, vista anche la particolarità della location.