Makeup Made in Naples per le modelle della Paris Fashion Week

L’haute couture chiama, Napoli risponde: ancora una volta, con l’entusiasmo e la competenza delle allieve dell’Accademia Liliana Paduano. Dopo il successo ottenuto appena due settimane fa alle sfilate milanesi, infatti, l’università del make-up raddoppia da domani alla Paris Fashion Week 2023, che vanta in calendario grandi brand affermati del fashion system francese, come Chanel, Louis Vuitton, Hermès, Givenchy e tanti altri internazionali tra cui si segnala il ritorno di Valentino. In passerella, le nuove collezioni Primavera Estate 2024 femminili, selezionate dalla Fédération de la Haute Couture et de la Mode che ha scelto per l’occasione location esclusive.

Giorni densi di show, appuntamenti glamour e presentazioni attesissime che a partire dal primo ottobre vedranno in prima linea anche le migliori truccatrici dell’Accademia Liliana Paduano, accompagnate dalla docente Nina Ferrara e dall’assistente Katia Mocerino: Alessia Castelluccio, Anthea Badia, Rebecca Bossa, Federica Cabato, Elena Capuano, Cecilia Moragas, Alessia Cerciello, Alessia Ciccarelli, Erika Iovinelli, Ginevra Monsieri, Giusy Onorato, Simona Iazzetta, Lorena Leonardi, Lucia Di Gioia, Miriam Filosa, Paola Marotta, Simona Petrosino, Miriam Pignata, Nancy Quatrano, Rosa Riccio, Roberta Pepe, Giovanna Sciortino e Valentina Iannelli.

Insieme, cureranno in particolare il make - up delle modelle nelle sfilate di Maisonelise, Hopeless Cause Atelier, GN, Yvonne Asante, Sojun Nail, AADiYA, Shop the Runway, Yagmur Ozer, Ghinwa Jaber, Gerard Gueho, Jenn burgos, Hidelky Yeara: realizzando così un vero e proprio sogno, che le farà affacciare sul mondo della moda e dello spettacolo internazionale.

«La Paris City Fashion Week – ha sottolineato il CEO dell’Accademia Liliana Paduano, Carlo Matthey - è un evento di moda di altissimo livello, che garantirà una vetrina di assoluto prestigio non solo ai designer internazionali ed alle loro creazioni ma anche a queste giovani professioniste, che porteranno nel capoluogo francese la professionalità e la creatività Made in Naples».