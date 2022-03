Danessa Myricks inaugurerà la master class di make up dell'Accademia Liliana Paduano

Sarà Danessa Myricks, la super star delle makeup artist statunitensi voluta anche da Madonna, a tenere a battesimo il 16 marzo al nuovissimo Anfiteatro della Bellezza dell’Accademia Liliana Paduano: un auditorium da 200 posti a sedere voluto dal Ceo Carlo Matthey di fronte alla scuola vera e propria, alle spalle della stazione Garibaldi.

Un inizio non casuale per un cartellone di master class da sold out, come già in questo caso: in un mondo incentrato sulle etichette, Danessa Myricks ha infranto i confini e costruito un mondo di bellezza per persone di tutte le razze, età e sesso. Dopo aver attirato l'attenzione di alcuni dei più grandi marchi, ha guidato lo sviluppo del prodotto per alcuni dei lanci di maggior successo come Kiss e Benefit Cosmetics e ha lanciato poi il suo proprio marchio, Danessa Myricks Beauty: esattamente come tante allieve della scuola napoletana diventano spesso, grazie al sostegno all’autoimprenditorialità operato dall’Accademia, delle imprenditrici di successo oltre che delle ottime professioniste.

Negli anni, Danessa è diventata una star del makeup e ha creato look per celebrità di tutti i tipi: oltre a Madonna, anche Ciara, Chris Brown, Jordin Sparks e tanti altri. Ha lavorato con intrattenitori musicali e nella realizzazione di grandi film, ma ama ascoltare le persone che si sono sempre sentite ignorate dai marchi di bellezza e che finalmente approdano a un marchio pensato invece per tutti, il Danessa Myricks Beauty appunto.

Il suo show napoletano, cui prenderanno parte truccatrici provenienti da tutta Italia, vorrà essere allora un vero e proprio spettacolo del “makeup”: la mattina Danessa eseguirà due demo dimostrative, mentre il pomeriggio saranno le stesse partecipanti a eseguire su modella quanto appreso la mattina. Il cartellone delle masterclass dell’Accademia Liliana Paduano, del resto, è solo all’inizio: sono infatti in programma numerosi show in esclusiva italiana con i grandi maestri del make-up di tutto il mondo.