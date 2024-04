​Napoli, la «Giornata mondiale del Made in Italy» si apre al Museo della Moda

Sarà il Museo della Moda di Napoli, con i suoi splendidi spazi espositivi all’interno del complesso monumentale della Fondazione Mondragone, in piazzetta Mondragone 18 - da alcuni anni fucina di appuntamenti all’incrocio tra moda, cultura e linguaggi dell’arte - ad ospitare l’apertura dellla serie di eventi promossi dal Modec Regione Campania- Marchio della Moda e del design Campania in occasione della «Giornata mondiale del Made in Italy» del 15 aprile.

Nella sala conferenze del Museo della Moda alle 10 si terrà infatti l’incontro «Chi non ama il passato non può immaginare il futuro»: un dibattito a più voci per ragionare intorno ai temi della tradizione e dell’innovazione nelle eccellenze della moda italiana.

Apriranno i lavori i saluti della Presidente del Museo della Moda Maria d’Elia. Seguiranno gli interventi dell’Assessore alle Attività produttive della Regione Campania Antonio Marchiello, del Delegato alla Ricerca e Innovazione dell’Università degli Studi Luigi Vanvitelli Lucia Altucci, della Direttrice del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università degli Studi Luigi Vanvitelli Ornella Zerlenga, del Presidente della sezione Moda e Design dell’Unione Industriali Napoli Tommaso D’Alterio, del vicepresidente del Sistema Moda Italia Carlo Palmieri. Modera Cristina Cennamo.

Seguirà la visita straordinaria al Museo a cura di Roberta Sferra e «Hyperfragile», l’esposizione dei capi della collezione Apnea a cura di Pina Pirozzi.

«Siamo particolarmente orgogliosi che le iniziative per celebrare il Made in Italy in Campania partano dal nostro Museo: una scelta che conferma il posizionamento sempre più forte della nostra realtà nell’ambito delle reti regionali di valorizzazione delle eccellenze campane di moda e design, ma anche del lavoro di radicamente sul territorio e di dialogo e apertura con le più diverse e giovani realtà loicali e non solo», ha dichiarato la Presidente Maria d’Elia.