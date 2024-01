«Il mio migliore amico ha fatto sesso sul mio letto. Sapeva di non doverlo fare, mi sono infuriato ma lui dice che sono esagerato»

«Mi casa es tu casa» è uno dei proverbi più utilizzati dagli amici che farebbero di tutto per aiutare i compagni di avventure, anche se alle volte, esagerano. È proprio ciò che ha raccontato un ragazzo che su Reddit si è sfogato con gli altri utenti riguardo al comportamento del suo migliore amico che avrebbe consumato un rapporto sessuale con una ragazza proprio sul suo letto.

Il protagonista della storia si è sfogato: «Io e il mio migliore amico siamo coinquilini da 3 anni e in questo periodo di tempo ci ho sempre tenuto a precisare che le ragazze sono le benvenute ma il mio letto è off-limits: se deve fare qualcosa, può utilizzare solo camera sua, lì può fare ciò che desidera.

Io sono una persona che condivide tutto, specialmente con il mio migliore amico, ma questo confine personale l'ho sempre marcato e gli ho sempre detto che se lo avesse superato, mi avrebbe fatto arrabbiare davvero. Di recente abbiamo fatto una gita in una destinazione balneare, ma alloggiavo in un hotel diverso da lui e dalla sua ragazza. Il mio hotel era semplicemente più carino e dato che avevo accesso alla piscina, li ho invitati a trascorrere la giornata con me in modo che potessimo stare tutti insieme. A un certo punto sono andato a farmi la doccia e, mentre ero in bagno, ho sentito che facevano sesso sul mio letto! Mi sono infuriato e abbiamo litigato. Il mio amico dice che sto reagendo in modo eccessivo e che è un hotel, non camera mia. Il punto, però, non è questo: lui non ha rispettato una mia richiesta e, inoltre, mi ha mancato di rispetto».

Il post del ragazzo ha alimentato il dibattito su Reddit, tanto che in molti hanno espresso il loro parere in merito alla vicenda. Qualcuno, ad esempio, ha scritto: «Sono d'accordo con te, il tuo amico non ha avuto un pensiero nei tuoi confronti e, comunque... l'intimità dov'è finita?!» oppure ancora «Io cercherei di calmarmi e parlarne a sangue freddo ma dovresti far capire al tuo amico qual è il vero fulcro della lite».