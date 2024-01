Anna e Hyssy finalmente riuniti: il gatto era scomparso da 3 anni. Il loro abbraccio è commovente

L'amore per il proprio animale domestico non si può spiegare a chi non ne ha mai avuto uno. Prendersene cura, amarlo e curarlo è un'esperienza che riempie il cuore e la perdita improvvisa può causarne la rottura. Quello di Anna e il suo gattino Hyssy è un abbraccio atteso per tre anni, poi immortalato in una foto. I due, adesso, possono finalmente tornare a casa insieme, dopo anni di ricerche in cui il felino sembrava ormai disperso.

L'estate scorsa, ad agosto, l'isola di Maui, nelle Hawaii, è stata colpita da diversi incendi che hanno causato lo spopolamento degli abitanti, costretti a ritrovarsi senza casa da un giorno all'altro. Come Anna, che insieme alla sua ohana (famiglia), vive ancora in un albergo insieme ad altri sfollati.

Nell'incendio, la donna che è un'amante dei gatti, ha perso alcuni dei suoi felini. Dopo la segnalazione, Anna ha ricevuto una telefonata una delle responsabili del team Cat Annex della Maui Humane Society, che si occupa anche di ritrovare gli animali scomparsi, così come delle loro adozioni. La donna aveva ritrovato uno dei suoi gattini smarriti, Ming-Ming.

Due giorni fa la donna è stata chiamata dallo stesso team perché certi di aver ritrovato un altro felino. Giunta sul posto, Anna non poteva crede ai suoi occhi: era Hyssy, il gatto soriano dagli occhi verdi scomparso tre anni prima, molto prima degli incendi che hanno colpito l'isola.

In un post condiviso dalla società umanitaria su Facebook, i volontari hanno raccontato che Anna aveva cercato il suo gatto instancabilmente per anni e che quando si sono rincontrati il gatto ha riconosciuto subito la sua padrona e non ha esitato ad avvicinarsi. «Speriamo di poter continuare a riunire Anna e gli altri suoi amati gatti», hanno scritto.