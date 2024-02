Cilento, cinghiali sulla scogliera per un tuffo «fuori stagione»

Continuano gli avvistamenti ravvicinati di cinghiali nel Cilento. E non solo nell’entroterra. Ormai è sempre più frequente la loro presenza anche in riva al mare, sulla spiaggia o tra gli scogli. E chissà che l’ultima famigliola, avvistata sulla scogliera di Caprioli, nel comune di Pisciotta, non abbia deciso perfino di tuffarsi.

Sta di fatto che un video amatoriale girato da una persona della zona è subito diventato virale sui social scatenando, come spesso accade in questi casi, commenti ironici e non, visto che in ogni caso la presenza eccessiva di questi animali rappresenta un problema serio per il territorio ormai da anni.

I cinghiali si sono poi subito dileguati, sparendo alle spalle della scogliera. Ormai la loro presenza anche nei posti più urbanizzati è sempre più frequente perché si spostano alla ricerca di cibo.