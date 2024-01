«Il nostro cane Cecil ha mangiato 4mila dollari in contanti. Recuperare le banconote è stato nauseante»

È bastato un momento di distrazione della sua famiglia per combinare un disastro: in Pennsylvania, negli Stati Uniti, il cane Cecil ha mangiato 4mila dollari in contanti (circa 3667 euro).

La vicenda è avvenuta in casa di Carrie e Clayton Law. Come ha raccontato la ragazza in un video pubblicato su Instagram e diventato virale in poco tempo. «Cecil non ha mai fatto niente di male nella sua vita, finché non si è mangiato 4mila dollari» spiega Carrie.

La coppia aveva lasciato i soldi in contanti sul tavolo per pagare un lavoro in casa. Cecil li ha subito notati, approfittando di un momento di distrazione dei suoi umani, ha iniziato a giocarci, mangiando diverse banconote. I Law hanno immediatamente allertato il veterinario per sapere se ci fossero rischi per il cane, un Goldendoodle di sette anni, ma fortunatamente per Cecil è bastato un monitoraggio in casa.

Il peggio è stato per Carrie e Clayton Law, che hanno dovuto recuperare le banconote: quelle masticate e non ancora ingerite, ma anche quelle già mangiate e finite tra gli escrementi di Cecil.

La coppia le ha pazientemente pulite e asciugate.

«La banca ci ha assicurato che fatti del genere accadono spesso», racconta Carrie. La coppia, alla fine, è riuscita a riassemblare diverse banconote, per un totale di 3550 dollari. «La banca ci ha restituito quasi tutto», assicura Carrie rispondendo a un commento sotto al video.