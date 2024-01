Le 6 buone notizie per la natura: dalle tigri in aumento alla lince in Italia

In un periodo in cui la preoccupazione per la salute del nostro pianeta è sempre più pressante, il WWF ha compilato un elenco di 6 successi ecologici dell'anno appena trascorso. Questi risultati positivi offrono un raggio di speranza per la conservazione degli ecosistemi e delle specie a rischio, fornendo un incoraggiante inizio per il nuovo anno e il futuro dell'ambiente globale. Ecco le 6 buone notizie che dimostrano che gli sforzi per la tutela della natura possono ottenere successi significativi.