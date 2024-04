Mamma lascia i figli di 6 e 8 anni a casa da soli e va in vacanza in crociera. I vicini la vedono partire con i bagagli e chiamano la polizia

I bambini hanno detto alla polizia che la loro mamma se n'era andata il 4 aprile, «è partita per una vacanza in crociera», ma non avevano idea di quando sarebbe tornata. La donna di 29 anni, Lakesha Williams, è stata accusata di aver abbandonato i propri figli, rimasti soli nell'appartamento per diversi giorni e senza la supervisione di un adulto.

Il modo in cui la mamma texana è rimasta in contatto con i piccoli di 6 e 8 anni durante l'assenza è stato attraverso una videocamera all'interno della casa con cui poteva vedere e "controllare" cosa stava succedendo, e un telefono cellulare usato dal bambino per mandare messaggi alla mamma.

La vicenda

Secondo quanto riporta AbcNews, i vicini d'appartamento della donna hanno visto Lakesha Williams uscire con i bagagli il 4 aprile, ma «non l'hanno mai vista tornare», recita la denuncia. È stata una vicina a sospettare che ci fosse qualcosa che non andava e ha chiesto alle forze dell'ordine di andare a controllare per accertarsi dello stato di salute dei bambini.

Dunque, cinque giorni dopo la presunta partenza della 29enne, gli agenti si sono presentati all'appartamento e hanno trovato un bambino di 8 e una di 6 completamenti soli.

Lo stato dell'abitazione era terribile, «in completo disordine», con cibo e spazzatura sparsi qua e là e «un odore molto forte di urina», secondo quanto si legge nella denuncia.

Il procuratore capo ha dichiarato: «Questi bambini sono stati sicuramente lasciati incustoditi per molti giorni e messi in grave pericolo». Un agente dei servizi di protezione dell'infanzia è intervenuto per assicurarsi che i piccoli fossero in buona salute e sono stati poi lasciati sotto la custodia della zia.

I tentativi iniziali della polizia di contattare Lakesha Williams sono stati inutili: «Non ha collaborato e cambiava continuamente la sua versione su dove si trovasse», ma giovedì 11 aprile è stata arrestata.