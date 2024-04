Spedizione scientifica Trec, a Napoli le ministre Bernini e Retailleau

Domenica 5 maggio, a partire dalle 10,45, la Ministra dell’Università e della Ricerca italiana Anna Maria Bernini e quella francese Sylvie Retailleau saranno a Napoli in occasione di Trec - “Traversing European Coastlines”, la spedizione che studia la biodiversità e gli ecosistemi lungo le coste europee.

Coordinata dallo European Molecular Biology Laboratory (Embl), insieme alla Tara Ocean Foundation e allo European Marine Biology Resource Centre (Embrc), la spedizione è arrivata nei giorni scorsi alla Stazione Zoologica Anton Dohrn (Szn), tra i partner europei del progetto e eletta tappa principale italiana della spedizione.

Le due Ministre presenzieranno la cerimonia di benvenuto presso la base navale della Marina Militare al Molosiglio (via Ferdinando Acton). Seguiranno gli interventi di Edith Heard, Direttore Generale dell’Embl, Romain Troublé, Direttore Esecutivo della Fondazione Tara Ocean, e Nicolas Pade, Direttore Esecutivo di Embrc-Eric.

Al termine degli interventi, le Ministre Anna Maria Bernini e Sylvie Retailleau, accompagnate da Roberto Bassi, Presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn, visiteranno la goletta scientifica Tara, di Tara Ocean Foundation, ormeggiata presso il molo San Vincenzo.

Da qui si sposteranno alla Stazione Zoologica Anton Dohrn, in Villa Comunale, per visitare i laboratori mobili dell'Embl ed in particolare l'Advanced Mobile Laboratory, il principale componente della flotta, che farà base a Napoli per oltre un mese e fornirà tecnologie di ricerca all'avanguardia direttamente sul campo.

La giornata proseguirà con un incontro bilaterale, a porte chiuse, tra il Ministro Bernini e il Ministro Retailleau. Si ricorda che, trattandosi di un'area militare, i giornalisti, i fotografi e i cineoperatori interessati a partecipare ai lavori sono tenuti ad accreditarsi preventivamente all’indirizzo email ufficiostampa@szn.it entro le ore 18:00 di giovedì 2 maggio 2024.