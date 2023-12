Roccella e Sangiuliano, due ministri in campo per il «Piccolo coro di Caivano»

Il «Piccolo coro di Caivano» verrà presentato lunedì 18 dicembre 2023, alle 11.45, a Roma: promosso dal ministero della Cultura in collaborazione con Antoniano-Opere Francescane e la partecipazione del ministero per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità. Introdurrà l'iniziativa il sottosegretario Gianmarco Mazzi. Poi gli interventi di Giampaolo Cavalli, direttore di Antoniano-Opere Francescane; Fabio Ciciliano, commissario straordinario di governo per il risanamento e la riqualificazione del territorio di Caivano; Maurizio Patriciello, parroco della chiesa di San Paolo Apostolo di Caivano.

Dopo aver dato la parola a Eugenia Maria Roccella, ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, ci sarà l’esibizione del Piccolo coro dell’Antoniano di Bologna. Interverrà Carlo Conti, direttore artistico dello Zecchino d’oro. Concluderà Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura.