Michelle Hunziker e la caduta rovinosa durante l'allenamento: «Fortuna che ho gli airbag dietro»

Michelle Hunziker ha sempre detto di essere una grande appassionata di sport: qualsiasi disciplina implichi movimento fisico la rende felice. Da diversi anni, la conduttrice svizzera pratica le arti marziali che, come spiegato in più interviste, non sono solo un toccasana per il corpo ma anche, e soprattutto, per la mente. Proprio durante un'allenamento con il kimono, Michelle è caduta ma, sorridente, ha spiegato di essersi ripresa subito.

Michelle Hunziker, come ogni mattina, ha pubblicato varie storie Instagram in cui mostra ai suoi fan cosa sta facendo. Nell'ultimo video, la conduttrice ha detto: «Buongiono a tutti! Questa giornata è partita con una caduta rovinosa ma per fortuna ho gli airbag dietro che mi hanno veramente tutelato perché... guardate un po' cos'è successo, anche se, poi, mi sono ripresa». Michelle scrive anche: «Le ciapet mi hanno salvata oggi».

Quindi, ecco il video della caduta: la mamma di Aurora Ramazzotti si stava allenando con la sua Senpai Simona quando, a un certo punto, le ha sferrato un calcio ma ha perso l'equilibrio ed è atterrata sul pavimento con il sedere. Michelle ha riso ma la caduta dev'essere stata dolorosa.

Infine, Michelle Hunziker ha pubblicato altre due storie in cui mostra il suo duro allenamento e scrive: «Fare e rifare, ancora e ancora...

finché non ti viene in automatico! Obiettivo: aumento di forza, consapevolezza e preparazione all'esame».