Amici il Serale, gli spoiler dell'ottava puntata: cambia la data della Semifinale: il motivo. Eliminato, vincitore e sondaggi: cosa sappiamo

Amici il Serale, domenica l'ottava puntata. Si stringe sempre più il cerchio, nella scuola di Maria De Filippi gli allievi rimasti in gara sono sempre meno, il 18 maggio ci sarà la finale, vediamo dunque (grazie agli spoiler di AmiciNews presenti alla registrazione di oggi) le anticipazioni di quello che accadrà nella puntata che andrà in onda domenica 12 maggio, dalle 21.40 su Canale 5.

Amici il Serale, cambia la data della Semifinale

Ebbene sì, la prima notizia è che Amici 23 cambia giorno di messa in onda.

La semifinale del talent condotto da Maria De Filippi prevista per sabato 11 maggio slitta al giorno successivo. Il motivo?

BUONGIORNO AMICI 🔥

Si, con oggi si concludono le registrazioni di quest’edizione di #Amici23 e noi come al solito ci sentiremo questa sera con le ULTIME ANTICIPAZIONI 🤩❤️‍🔥 — AMICI NEWS (@amicii_news) May 9, 2024

Evitare lo scontro diretto con la Finalissima dell'Eurovision 2024, trasmessa su Rai2, in cui scopriremo anche se Angelina Mango, dopo aver conquistato tutti a Sanremo 2024 con La Noia trionferà anche nella kermesse europea.

Le squadre

Sabato 4 maggio è andata in onda la settima puntata del Serale di Amici 23 che ha sancito l’eliminazione di Martina Giovannini.

Eurovision 2024, seconda semifinale: canta Angelina Mango. Scaletta, ospiti e dove vedere la puntata di questa sera

Ora, nella casetta sono rimasti sei allievi: Dustin, Holden, Marisol e Petit per la squadra guidata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, mentre Mida e Sarah sono i due cantanti appartenenti alla squadra guidata da Lorella Cuccarini e Emanuel Lo.

Angelina Mango all'Eurovision 2024, chi è la cantante? I sondaggi sulla competizione, età, genitori, la morte del padre, il fidanzato e i look

Con l’uscita di Martina, infatti, Anna Pettinelli e Raimondo Todaro sono rimasti senza allievi.

I sondaggi sul vincitore

La domanda che ormai è quella a cui i telespettatori vogliono una risposta è: chi sarà il vincitore? Per molti sarà Holden, per altri Mida ma i bookmaker dicono altro. Stando alle previsioni infatti la classifica dei vincitori è la seguente: Petit, Sarah e solo al terzo posto Holden. Solo a seguire troviamo Mida.

I guanti di sfida

Cuccalo e Zerbi-Cele sono pronti a portare sul palco della semifinale di Amici 23 tre manche senza esclusione di colpi, durante le quali non mancheranno guanti di sfida tra allievi e professori.

Le tre manche e l'eliminato

Salvo cambiamenti voluti per la semifinale, ogni manche, per un totale di tre, porterà all’eliminazione provvisoria da Amici di un allievo. Alla fine della tre manche del serale di Amici 23 ci sarà un’eliminazione definitiva. I tre a rischio si sfideranno sul finale di puntata. La giuria (composta da Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè) deciderà di salvarne uno subito, poi decreterà l’eliminato della puntata, annunciato come sempre in casetta da Maria De Filippi.