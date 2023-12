Grande Fratello, Rebecca Staffelli attacca Massimiliano Varrese: «Diseducativo e maleducato»

Durante l'ultima puntata del Grande Fratello ne sono successe davvero di cotte e di crude. Uno dei protagonisti indiscussi della serata, è stato Massimiliano Varrese che è stato più volte ripreso da Alfonso Signorini che gli ha fatto notare come alcune delle sue battute nei confronti delle gieffine, soprattutto di Beatrice Luzzi, siano alquanto fuori posto. L'attore, infatti, che sostiene «di non essere mai in cattiva fede» o «di non avere cattive intenzioni», ad esempio, se ne esce con frasi del tipo: «Donna abbassa lo sguardo quando passo». Rebecca Staffelli, opinionista del Gf, è intervenuta sui social proprio per esprimersi su questi episodi.

Rebecca Staffelli ha messo a disposizione dei fan il box delle domande e qualcuno le ha chiesto cosa ne pensasse di Massimiliano Varrese.

Quindi, l'opinionista ha risposto: «L’atteggiamento di Massimiliano, a malincuore, l’ho trovato più volte pesante ed esagerato. Io ci tengo a sottolineare il fatto che noi abbiamo un dono speciale, quello della parola e comunicazione. Lo vogliamo ricordare? Le parole hanno un peso. Molte volte possono ferire anche fortemente. Questo atteggiamento e modo di comunicare a me non piace nella maniera più assoluta da un uomo nei confronti di una donna, ma anche, da una donna nei confronti di un’altra e di un uomo verso un altro. È proprio un modo che trovo diseducativo, maleducato. Spero lui possa cambiare registro e capire di aver sbagliato. Sono contenta che almeno Alfonso gliel’abbia sottolineato».

Rebecca Staffelli dà un giudizio su Massimiliano Varrese #grandefratello pic.twitter.com/xqTejq7apd — disagiotv (@disagio_tv) December 15, 2023

Infine, Rebecca Staffelli ha concluso il suo discorso dicendo: «In questi giorni ho letto cose fuori dalle grazie del cielo che non starò qui a riportare perché pessime, però ricordiamoci di comunicare, anche con un disappunto e un commento negativo, in maniera educata».