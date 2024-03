Monia La Ferrera rompe con Josh Rossetti dopo l'aggressione a Massimiliano Varrese: «Grave errore di valutazione. Mi scuso con tutte le donne»

Sono giorni che non si parla d'altro che dell'aggressione di Josh Rossetti, fratello di Greta e fidanzato di Monia La Ferrera, all'auto di Massimiliano Varrese fuori dagli studi del Grande Fratello lunedì dopo la finale del reality.

Grande Fratello, lite fuori dagli studi di Cinecittà: Massimiliano Varrese aggredito, l'auto presa a calci. Il video choc

A far scattare la rabbia del rapper sarebbero state alcune frasi che il gieffino avrebbe rivolto alla sua ex una volta scoperta la relazione di questa con il fratello di Greta. Massimiliano avrebbe detto: «Brava Monia brava», lei si era sentita «provocata» e per questo Josh era intervenuto per difenderla.

Monia molla Josh: il post

Oggi però Monia non riuscendo più a sostenere la situazione ha deciso di chiudere con il suo fidanzato. «Cari amici, voglio prendere un momento per riflettere e condividere con voi alcuni pensieri – ha scritto su Instagram l'hostess – Sono profondamente rammaricata per tutto ciò che è accaduto di recente e mi rendo conto di aver commesso un grosso errore di valutazione. Mi scuso sinceramente per non essere stata l’esempio che avrei voluto essere, sia per le mie figlie che per tutte le donne».

Il post continua: «Essere donna significa anche avere il coraggio di ammettere i propri errori e di fermarsi quando è necessario. Per me, questo è il momento di farlo. Riconosco di essere stata poco prudente, ma so che la mia forza principale, il mio motore, saranno sempre le mie figlie. Oggi, ho chiara la mia strada per me e per loro. Chiedo scusa a tutte le persone che potrebbero essersi sentite toccate da quanto accaduto, forse anche per esperienze passate, che questo episodio ha richiamato alla mente. Avete ragione: nessuna donna deve giustificare la violenza da parte di un uomo, verbale, psicologica o fisica che sia. Forse nemmeno io ero consapevole di quanto questa avventura nel Grande Fratello mi avrebbe esposta al mondo dei social e alla vita delle persone.