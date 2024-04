Fedez, Miss Georgia pubblica la sua stessa foto: il mistero su quel post poi cancellato

Fedez ha già voltato pagina dopo Chiara Ferragni con una supermodella ex Miss Georgia, Nini Gogichaishvili? Le speculazioni a riguardo si stanno affollando sui social per via di una stories un po' troppo simile pubblicata dal rapper e anche dalla modella georgiana, entrambi presenti alla stessa mostra… In tanti stanno commentando a riguardo ma qualcuno è arrivato addirittura a fare qualche indagine più approfondito. Nel frattempo, infatti, scoppia anche un mistero su un post pubblicato dalla stessa ex Miss Georgia: una fotografia in montagna prontamente rimossa dal suo feed di Instagram. Si sta muovendo qualcosa a riguardo? Quali sono le ultime novità di gossip su Fedez e la modella?

