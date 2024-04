Mirko e Perla, amore senza confini. Lei rivela: «Rimuoverà il tatuaggio dedicato a Greta»

Da quando si è concluso il Grande Fratello non si fa altro che parlare di loro: Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Sebbene in un primo momento sembrava che i due non avessero alcuna intenzione di tornare insieme, oggi invece si godono in toto la loro love story.

Una relazione che ha fatto impazzire milioni di fan. Ma facciamo un passo indietro. La relazione tra Mirko e Perla si era conclusa la scorsa estate durante il programma Temptation Island, dove Mirko aveva perso la testa per Greta Rossetti. Il triangolo Mirko, Perla e Greta ha poi tenuto banco per molto tempo all'interno della casa più spiata d'Italia durante l'ultima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini.

Oggi però i due ex gieffini sono tornati insieme mentre Greta Rossetti continua a viversi fuori dalle telecamere la nuova relazione con Sergio D'Ottavi.

Il tatuaggio

Mirko Brunetti e Perla Vatiero nelle ultime ore hanno regalato ai fan una lunga diretta su Instagram. I due ex gieffini hanno risposto ad alcune curiosità dei fan soprattutto a quella che riguarda il tatuaggio che Mirko ha fatto con Greta dopo la partecipazione a Temptation Island.

I due, illo tempore, si tatuarono la scritta "I tuoi occhi la mia cura".

Dopo l'epilogo della loro relazione e il ritrovato amore con Perla Vatiero, Mirko sarebbe intenzionato a rimuovere il tatuaggio. «Se toglierà il tatuaggio? Sì, a momenti lo toglierà». Sono state queste le parole di Perla Vatiero durante la diretta Instagram.