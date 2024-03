Grande Fratello, come ha reagito Beatrice Luzzi al secondo posto: le risposte ai follower dopo la finale

Beatrice Luzzi, nonostante fosse la favorita per la vittoria del Grande Fratello e avesse ottenuto percentuali elevate nei televoti, si è classificata seconda, e la vittoria della diciassettesima edizione del reality è andata a Perla Vatiero. La reazione di Beatrice Luzzi alla vittoria sfiorata Nonostante il desiderio di vincere, Beatrice ha accettato il secondo posto con serenità. Durante la finale, ha ricevuto supporto da ex concorrenti e fan, dimostrando gratitudine e gentilezza nei confronti di tutti. Una volta arrivata in studio, ha fatto foto con i fan, registrato video e si è fermata a parlare con gli ex concorrenti. GF, vince Perla ma per alcuni la vera vincitrice rimane Beatrice Nonostante gli incoraggiamenti di alcuni fan a polemizzare per il secondo posto, Beatrice ha preferito ringraziare per il sostegno ricevuto durante il suo percorso nel reality show, dimostrando comprensione e rispetto verso chi l'ha sostenuta.

Foto per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy e dell'ufficio stampa Mediaset; musica Korben