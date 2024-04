Amici, incidente in diretta: ancora un grave infortunio per un'allieva

Arrivano gli spoiler sulle registrazioni della prossima puntata di Amici 23, nella quale ne sono successe di tutti i colori. Durante le registrazioni della quinta puntata del talent show di Maria De Filippi, infatti, un'allieva si è fatta male ad un piede, infortunandosi. Non è la prima volta che quest'anno ci sono problemi di questo tipo ma si spera che la produzione prenda le eventuali contromisure affinché non se ne verifichino altri... Se vi state chiedendo cosa è successo, non ci resta che andare a scoprirlo insieme ma, attenzione!, ci sono delle anticipazioni su quello che succederà in puntata. Quindi, se volete scoprirlo sabato sera, smettete subito di leggere.

