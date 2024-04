Sonia Bruganelli: «Quando mi sono lasciata con Paolo Bonolis molte sue “amiche” si sono fatte vive. Tra donne non c'è solidarietà»

Dal Grande Fratello Vip a L'Isola dei Famosi, Sonia Bruganelli torna a sedersi in studio, torna in televisione come opinionista di un reality. Un ruolo che le piace perché «fanno emergere la reale umanità delle persone». In Honduras ci saranno diciotto naufraghi, molte donne e una convinzione: «Se capiscono che non devono farsi la guerra, non ce ne sarà per nessuno – dice a La Stampa – il problema è che si devono alleare». Il problema è la solidarietà femminile. Non c'è. «L’ho sperimentato sulla mia pelle. Quando io e Paolo ci siamo lasciati,si sono subito rifatte vive diverse “amiche” di Paolo: nessuna ha avuto remore, anche se mi conoscevano. Gli uomini hanno invece avuto più rispetto: tra loro c’è un maggiore cameratismo».

Sonia Bruganelli a Verissimo, chi è l'opinionista de L'Isola? Età, carriera, la separazione da Bonolis, figli, la nuova casa, il gossip su Spinalbese e il “fidanzato”

L'addio al Gf

Per il suo addio al GF non porta rancore per essere stata sostituita da Cesare Bonamici: «Avrei rosicato se avessero messo Adriana Volpe.

Con Cesara invece… chapeau! Con lei hanno alzato il livello: io ero un altro mondo. Chiamarla, così come scegliere Dario Maltese all’Isola, è una scelta vincente e dimostra che i reality non sono show di serie B».

L'ex signora Bonolis è arrivata tardi davanti allo schermo. Ha sempre preferito rimanere dietro a scoprire talenti. Ma per un solo motivo, non per timidezza o altro: Solo «per i miei figli: ora sono grandie hanno gli strumenti per accettare le critiche alla loro madre. Prima no. Comunque io ho sempre sognato il mondo della produzione, condurre non è il mio obiettivo. Se poi qualcuno dovesse propormelo, valuterò». Sonia sembra una donna dura, impassbile. In realtà «sono corazzata. Nascondo molto bene le mie fragilità e proprio questo non fa di me una donna forte: chi è sicura non ha bisogno di appariretostaatuttii costi».

I figli

Una donna che della sua vita con Paolo Bonolis cambierebbe solo una cosa: «Mi darei più tempo per fare figli. Ho avuto troppa fretta: mi sentivo in competizione con il passato di Paolo, che aveva già una moglie e dei figli. Lui era consapevole che stavamo precorrendo i tempi e ha mostrato grande amore regalandomi la gioia della maternità». Il rapporto con Paolo è cambiato ma professionalmente no. Non cambierà mai. «A volte, quando ci si lascia, - racconta ancora a La Stampa - si perde un amante ma si trova un compagno con qualità persino più forti della passione. Non so perché ma tutti si sono stupiti che ci siamo separati civilmente, senza liti. È proprio vero che un buon matrimonio lo vedi non quando inizia ma quando finisce…».