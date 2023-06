Michelle Hunziker imita Serena Autieri: il gesto che diverte i fan

Un saluto social. Seppur lontane, Michelle Hunziker e Serena Autieri sono sempre insieme. Ecco infatti che durante il viaggio in Campania della conduttrice svizzera, spunta una story che conquista tutti. «Quando giro per Napoli e la mia amica mi accompagna ovunque. Mi manchi», scrive l'ex signora Trussardi, mostrando una sua foto con dietro una pubblicità del caffè sponsorizzata da Serena. E nello scatto, Michelle imita anche Serena nella posa. Insomma, amiche per la pelle.

Procede a gonfie vele la vacanza di Michelle. Fisico mozzafiato, posa statuaria al timone dello yacht sul quale sta trascorrendo le sue vacanze in compagnia delle sue amiche e delle figlie avute con Tomaso Trussardi, la conduttrice condivide con i suoi fan tutti i momenti più belli della sua fuga dal lavoro. Dal makeup realizzato in compagnia della figlia Sole Trussardi, prossima ai 10 anni che si improvvisa videomaker, sino alle ricette gustosissime create dalla sorellina Celeste Trussardi di 8 anni, Michelle Hunziker è avvolta dall'affetto dei suoi cari e anche dei suoi fan. La foto pubblicata nelle ultime ore, infatti, ha conquistato proprio tutti. È implacabile il flusso di commenti positivi che nelle ultime ore sta ricevendo Michelle Hunziker.

La foto in costume da bagno, in barca, ha proprio conquistato tutti che, però, si domandano come sia possibile che una nonna oggi possa avere un fisico da fare invidia alle ventenni.