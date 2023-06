Michelle Hunziker, la figlia Sole in vacanza 'diventa' influencer: «Ciao follower di mamma, arriviamo a Capri»

Michelle Hunziker, in vacanza a largo delle coste italiane, vanta una videomaker eccezionale: si tratta della figlia Sole che in barca con la mamma riprende la showgirl durante la sua fuga dalla vita mondana. Sempre impegnatissima con il lavoro, tra tla elevisione e il suo impiego a tempo pieno come nonna del piccolo Cesare, il suo amato nipotino nato dalla figlia Aurora Ramazzotti, la showgirl si è meritata una vacanza di lusso in Costiera.

Tra un brindisi e un ritocco di makeup per la discesa a Capri dallo yacht, Michelle Hunziker si gode il suo tempo libero con figlie e amiche. La piccola di casa avuta con Tommaso Trussardi vanta già capacità di regia molto particolari. Il video mentre riprende mamma Michelle intenta a truccarsi è tutto da ridere.

Sole Trussardi non ha ancora compiuto 10 anni, ma già vanta delle doti nella regia.

Alle prese con il cellulare della mamma, la piccola figlia di Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi, riprende la showgirl mentre usa il suo illuminante sul viso e si prepara a scendere dallo yacht per una giornata a Capri. Sorridente e rilassata. Michelle Hunziker è pronta a trascorrere del tempo sull'isola napoletana.

«Ciao a tutti follower di mamma. Stiamo arrivando a Capri e la mamma nel frattempo si sta mettendo la terra e l'illuminante per diventare luminosa, più di quanto già non lo sia!», afferma Sole dimostrando le sue doti future da influencer. E tra uno zoom sullo zigomo illuminato e le inquadrature impeccabili degne di un'influencer con esperienza, alla domanda di mamma Michelle: «Ti piaccio?», convinta e soddisfatta Sole risponde: «Bellissima».