Melissa Satta struccata, i follower si dividono: il video prima e dopo

Melissa Satta alle prese con un videotutorial per Vogue Italia ha spaccato in due i suoi follower. Struccata e con le imperfezioni proprie di qualsiasi persna sul proprio viso ben in vista, si mostra senza filtri mentre propone un tutorial di makeup semplice e naturale da proporre per l'estate 2023. Nulla di strano per una showgirl e un'influencer se non che, per i suoi fan, è raro vederla struccata e non potevano mancare le critiche da parte di chi non apprezza i filtri e l'eccesso di trucco con cui spesso si mostra.

Senza problemi, però, Melissa Satta si mostra al naturale mentre spiega come usare i trucchi, dall'ombretto al correttore per coprire le occhiaie noncurante dei commenti sotto al video in cui i fan si sono letteralmente spaccati in due.

«Ciao Vogue, sono Melissa Satta e oggi vi spiego come fare un trucco naturale.

Allora iniziamo». Così la conduttrice e showgirl inizia il suo videotutorial per un trucco estivo semplice e veloce. Con la pubblicazione del video, non sono tardate le critiche e i complimenti che, in questa particolare occasione, si sono letteralmente scontrate in una guerra di giudizi.

«Acqua e sapone hai la pelle dei comuni mortali», scrivono alcuni. «Sei falsa! Al naturale sei mostruosa come tutte noi», scrivono altri. E mentre si consuma una guerra tra hater e fan di Melissa Satta, lei si mostra struccata con molta naturalezza.

Qualche imperfezione, come chiunque, per la showgirl rappresenta una grave colpa: «Prima vi ritoccate, poi avete bisogno anche di trucco, che senso ha?», le chiedono i follower.

Non mancano però anche i colpimenti per la conduttrice. Mostrarsi al naturale, infatti, per alcuni suoi follower rappresenta un modo per rappresentare tantissime donne vittime dell'immagine stereotipata delle influencer sui social: «Stupenda anche struccata, tutta invidia» o, ancora: «Anche senza trucco senza stupenda, ma come fai?».