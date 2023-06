Guendalina Tavassi, il fidanzato finisce in ospedale. E lei se ne va al sushi: «Che dite, secondo voi mi odierà?»

Guendalina Tavassi se ne va al sushi mentre il fidanzato è in ospedale. La showgirl e opinionista ne combina una più del diavolo e ad andarci di mezzo è sempre Federico Perna, il suo compagno. Questa volta, però, l'hanno combinata grossa, al punto tale da finire al pronto soccorso. Per fortuna nulla di grave, sembrerebbe, perciò lei, nell'attesa della diagnosi, se ne va al sushi vicino all'ospedale ad aspettare lì il fidanzato.

La gag comica è stata ripresa da Guendalina Tavassi sui social.

Ridendo e scherzando, mentre ordina i biscotti della fortuna al suo compagno chiede ai fan: «Secondo voi Cuore mi odierà?». La reazione di lui lascia senza parole.

Stava portando dei pacchi su per le scale quando è scivolato. Ieri sera, Federico Perna, fidanzato di Guendalina Tavassi è finito all'ospedale per il dolore alla spalla in seguito alla caduta dalle scale. L'opinionista e showgirl non riesce a trattenere le risate anche dinanzi al fatto tragico e infatti, lo prende ingiro anche mentre lui è in attesa di entrare al pronto soccorso.

«Per portarmi il pacco, Federico è scivolato dalle scale e penso che si è rotto una spalla. Speriamo che non si sia fatto niente», commenta ridendo Guendalina Tavassi fuori dall'ospedale, poi continuando racconta: «Mentre aspettavo ho trovato questo ristorante di sushi spettacolare vicino all'ospedale. Cuore mi odierà!».

In effetti, Federico Perna la raggiunge di lì a poco con un braccio fasciato e il volto un po' preoccupato per le condizioni di salute della sua spalla. Nulla di grave, sembrebbe. Infatti, lei, continuando giocosamente a prenderlo ingiro, gli dice: «Amore fai un tutorial su come mangiare al sushi con un braccio rotto» e lui risponde infastidito: «E per chi si è rotto il ca**o?».

Non contenta, questa mattina, Guendalina Tavassi ha continuato a dargli i tormenti con battute e commenti sulla caduta della sera precedente. Pubblicando il video e continuando a ridere gli dice ironica: «Dai Cuore aiutami a portare altri pacchi - e poi scrive - (Sento le sue bestemmie da qui)».