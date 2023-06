Jennifer Lopez e Ben Affleck, crisi smentita? Le foto sul red carpet (forse) non lasciano dubbi

Altro che crisi, Jennifer Lopez e Ben Affleck sono più innamorati che mai. Dopo le foto e i video delle discussioni, i «Bennifer» si concedono una serata in serenità. Sul red carpet della prima del film The Flash a Los Angeles la coppia è infatti apparsa più affiatata che mai tra baci e abbracci. Entrambi si sono presentati sul red carpet molto eleganti e affiattati. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Jennifer Lopez ha accompagnato il marito alla alla première del suo nuovo film, The Flash, andata in scena all’Ovation Hollywood di Los Angeles: la coppia ha passeggiato lungo il red carpet tenendosi per mano e scambiandosi sguardi d’intesa.

Poco dopo entrambi si sono posizionati davanti agli obiettivi delle telecamere e si sono scambiati un tenero bacio.

Una scena che è riuscita a tranquillizzare i fan della coppia. Naturalmente non si hanno notizie certe a riguardo e come stiano le cose davvero in famiglia nessuno può saperlo con esattezza ma le foto parlano chiaro.

L'ultima uscita pubblica di Ben Affleck e Jennifer Lopez arriva a pochi giorni dalla conferma che la ricerca del nuovo nido d'amore della coppia si è conclusa: i due hanno trovato la casa dei loro sogni in una mega villa più di 60 milioni di dollari con 12 camere da letto, palestra, piscina e tutti i comfort che si possono sognare.

Possiamo dire che è il miglior modo per mettere a tacere le malelingue?

Non ci resta che aspettare.