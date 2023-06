Oriana Marzoli, in crisi su Instagram: «Voglio farlo per togliermi lo sfizio ma sono agitatissima»

Oriana Marzoli è pronta per tornare in Honduras e fare una sorpresa ai concorrenti del reality show (di cui è opinionista in Spagna), "Supervivientes". La modella venezuelana si è preparata a lungo, psicologicamente, per questa esperienza, anche se, nelle sue ultime storie Instagram ha espresso qualche dubbio a riguardo. L'ex gieffina, come si legge nel comunicato diramato da Tele Cinco (rete che trasmette il programma tv) sarà una sorta di "fantasma del passato". Oriana è (quasi) pronta a lanciarsi dall'elicottero e a raggiungere gli altri naufraghi.

Oriana Marzoli è molto amata in Spagna, e ora anche in Italia, ma come è riuscita a farsi conoscere dal grande pubblico? Bè, grazie alla sua partecipazione a vari reality show, tra cui anche Supervivientes, al quale ha preso parte per ben due volte. Le sue esperienze in Honduras, però, non sono proprio state positive, ed è per questo che la modella è molto agitata, come dice sul proprio profilo Instagram.

Nelle ultime storie che ha pubblicato, l'ex gieffina si scatta un selfie allo specchio e, imbronciata scrive: «Che pesantezza! Non vi voglio mentire... voglio rifare questa esperienza per togliermi qualche sassolino dalle scarpe ma riconosco che per me sia davvero una prova super difficile e impegnativa».

Oriana Marzoli è stata una naufraga di Supervivientes, il corrispettivo spagnolo dell'Isola dei Famosi, per ben due volte: nel 2014, prima e nel 2017, poi. Questa seconda esperienza è durata assai poco: la modella è riuscita a resistere in Honduras solamente per 12 ore dall'inizio del programma.