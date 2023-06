Gf Vip, Micol Incorvaia e il super party di gruppo: «Weekend magico»

Amicizia post Gf Vip. Gli ex vipponi, ormai, sono sempre più uniti e non perdono occasione per passare del tempo insieme. «È stato un weekend m-a-g-i-c-o! Ringrazio infinitamente le OMG, i miei affetti e tutti voi che ci supportate» scrive Micol Incorvaia in un post su Instagram in cui pubblica diversi scatti della serata. All'appello Gf Vip, presenti in foto, rispondono Micol, il fidanzato Edoardo Tavassi, Giaele, Oriana Marzoli e Alberto. Una serata in musica, divertimento, alcol e sorrisi. Assente Daniele Dal Moro, che così conferma la rottura con Oriana di cui tanto si vocifera da giorni.

