Venezia, Paola Turani e la gaffe sul red carpet: si avvicina al pubblico per i selfie ma nessuno la riconosce VIDEO

Paola Turani calca il red carpet del Festival di Venezia con la sua solita grazia ed eleganza. Si distingue, tra i tanti che sfilano sul tappeto rosso più ambito del momento, ma non tutti la riconoscono. In abito argento, abbinato a un mantello nero, viene fermata dai fotografi. Ma quando si avvicina alle transenne dove si accalcano i fan, l'imbarazzo è evidente. La scena è stata ripresa in video ed è diventata virale sui social.

L'influencer bergamasca è una habitue del Festival di Venezia.

Per questo, con un eccesso di sicurezza, si era diretta verso il pubblico presente per scattare qualche selfie, convinta che i presenti la stessero aspettando. Eppure, nessuno dei fan accorsi all'evento ha voluto un ricordo della sua presenza. Così, quando Paola Turani si è resa conto della gaffe, ha abbasato la testa e si è defilata. La scena è stata ripresa dal lato opposto delle transenne e poi pubblicata su TikTok, dove è diventata virale.