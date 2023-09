Belen e Cecilia Rodriguez, lite a causa di Elio Lorenzoni? Il dettaglio dei like che non passa inosservato

Le voci su una presunta lite tra le sorelle Belen e Cecilia Rodriguez si fanno sempre più insistenti. Le loro interazioni social sono ridotte ormai al minimo e neanche il red carpet al Festival del Cinema di Venezia in un abito giallo di Dundas della sorellina ha smosso le acque.

Cosa potrebbe essere mai successo?

Eppure la famiglia Rodriguez è sempre stata molto unita, pronta a difendersi con le unghie e con i denti. I fan ricorderanno molto bene l'ingresso di Belen nella casa del Grande Fratello, quando Cecilia, nonostante all'epoca fosse fidanzata con Francesco Monte, si stava innamorando di Ignazio Moser e tutti la attaccavano e accusavano di tradire il compagno. La sorellona è entrata e ha preso le difese, contro tutto e tutti.

Anche Cecilia ha sempre preso le parti della sorella quando veniva attaccata dagli hater a causa dei suoi drammi amorosi, eppure questa volta pare che Cechu non sia particolarmente contenta di Elio Lorenzoni. Come mai? Alcuni piccoli dettagli e movimenti social sono stati notati e potrebbero condurre al motivo principale del presunto astio tra Belen e Cecilia Rodriguez.

Belen e Cecilia Rodriguez sarebbero nel mezzo di una lite che va avanti già da qualche tempo.

I fan avevano notato che le due non si scambiavano più like e supporto su Instagram come prima e hanno iniziato a preoccuparsi. Cecilia ha così ripreso le interazioni social con Belen a quasi tutte le foto pubblicate. Quali saranno state le foto (volontariamente o meno) ignorate? Proprio le foto con Elio Lorenzoni, il nuovo fidanzato della sorella Belen Rodriguez. Che Cecilia non sia d'accordo con la loro unione?

Non ci resta che aspettare nuovi viluppi...