Barbara D'Urso e Belen come Amadeus, presto sul Nove? Il rebus Fiorello

Con Amadeus, Amedeo Umberto Rita Sebastiani, che lascia la Rai, Viale Mazzini sembrerebbe cercare "nuovi" personaggi da inserire all'interno della prossima stagione televisiva. Ma intanto prosegue la campagna acquisti di Discovery, che dopo Fabio Fazio, Maurizio Crozza e Ama, così come fece Silvio Berlusconi con Canale 5 decenni fa, sembra non volersi fermare. Le voci impazzano e nel toto-nomi ci sarebbero anche Barbara D'Urso e Belen.

Le ipotesi Belen e Barbara D'Urso

Le due ex primedonne Mediaset, come rivela La Stampa, sarebbero nelle mire di Nove. La Rai, intanto, cerca di tamponare le perdite, con il rebus Fiorello che continua a tenere banco. Lui scherza e gioca a Viva Rai2 – «Ho un contratto col divano», ha detto martedì 16 aprile –, ma, inutile negarlo, il tema tiene. Il grande sogno di Discovery sarebbe mettere le mani sullo showman. Il tutto nonostante la premier Giorgia Meloni si sia da tempo raccomandata con i vertici Rai di non lasciarsi sfuggire Fiore, a qualsiasi costo.

La lite tra D'Urso e Belen

Tra D'Urso e Rodriguez, in futuro forse colleghe a Discovery, non sembrerebbe correre buon sangue.

I dissapori sembrano essere nati ai tempi in cui Belen era la fidanzata di Fabrizio Corona: «C’erano dei motivi – ha svelato in un’intervista a Il Fatto Quotidiano – l’ho fatto perché era un modo per proteggere una persona a me cara. La reazione non è stata forse delle più gradite ma io non ho nulla contro di lei», ha detto, riferendosi a frasi pronunciate a Le Iene. La showgirl aveva definito i programmi di Barbara D’Urso “circensi”: «Non li apprezzo ma li rispetto, lei è comunque una grandissima professionista che fa il suo lavoro. Il suo ruolo lo copre alla perfezione», concluse. Chissà se ora le due, unite da un simile destino (abbandonate da Mediaset), riusciranno a deporre l'ascia di guerra e tornare amiche. Vedremo, intanto, se la scelta di Viale Mazzini ricada su di loro.