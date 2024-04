Barbara D'Urso vittima di un incidente domestico: «Non posso muovermi. Sono una cretina. Non fate mai questa cosa»

Barbara D'Urso vittima di un incidente domestico. «Oggi vorrei dirvi che sono tre giorni che sono costretta a farmi le punture di Volataren e Muscoril, ho la schiena completamente bloccata, non riesco a muovermi». Attraverso le stories Instagram la conduttrice, che tutti aspettano torni in tv, ha raccontato ai suoi fan di cosa le è accaduto. Nulla di grave, perché nel video la signora del caffeuccio si mostra in una sala di danza. Ma cosa le è successo?

Barbara D'Urso vittima di un incidente domestico, ecco cosa le è successo

«Vedete amiche una balla, fa sport, fa mille cose e non le succede nulla.

Poi basta una stupidaggine e si finisce così. Mille acrobazie e poi basta sollevare un vaso pieno d'acqua per ritrovarsi con la schiena completamente bloccata». Poi aiutata dal suo maestro di danza, mostra alle “sue sciure”, i movimenti da non fare assolutamente: «A casa almeno imparano, fai vedere come ci si deve piegare». E la conduttrice spiega: «Sulle ginocchia, mai sulla schiena. Eppure io sono una che fa piroette e movimento tutti i giorni. Ma io sono una cretina». per fortuna come detto nulla di grande perché Barbara D'Urso è già in sala.