Antonella Fiordelisi sirena in verde a Venezia: «Non mi aspettavo tutti questi complimenti»

Antonella Fiordelisi, nelle scorse ore, ha sfilato sul tappeto rosso del Festival del Cinema di Venezia e il suo outfit ha riscosso moltissimo successo sulle varie pagine presenti su Instagram. L'influencer, che conta 1,5 milioni di follower, ha ammaliato i fotografi presenti in passerella e, in seguito, ha partecipato all'esclusiva cena con consegna del premio Cinema e Industria, scrivendo sulle storie: «Fiera di essere qui».

Vestito lungo molto attillato e di colore verde acqua, scollatura leggera e capelli raccolti in un'elegante coda bassa, outfit completato con una parure semplice ma che ha esaltato il suo make up. Antonella Fiordelisi si è presentata così sul red carpet dell'80esima edizione del Festival del Cinema di Venezia.

L'ex gieffina ha, quindi, sorriso a tutti i fotografi che continuavano a scattarle foto che, poi, lei ha postato sul proprio profilo Instagram ringraziando tutti i suoi fan che, ancora una volta, sui social, le hanno dimostrato grande affetto. Antonella, infatti, dopo avere visto volare il suo nome in cima alle tendenze di Twitter, ha scritto: «Non mi aspettavo tutti questi complimenti, grazie a tutti».

Antonella Fiordelisi, in una delle ultime storie che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram, aveva svelato ai suoi follower di essere un po' nervosa per la passerella. Infatti, l'ex gieffina ha scritto: «Arrivo e non vedo l'ora... ma spero di non cadere perché ho delle scarpe scomodissime». Poi, però, è andato tutto più che bene.