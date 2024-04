Dubai, alluvione nel deserto: allagato anche l'aeroporto. ​Fiumi d'acqua in tutto il Paese, 18 morti in Oman

Una pioggia torrenziale ha allagato a Dubai strade, case e centri commerciali e ha interrotto le operazioni all'aeroporto internazionale, mentre il maltempo si è ora abbattuto sulla regione del Golfo, dopo aver provocato almeno 18 morti in Oman.

L'aeroporto Dxb, hub aereo più trafficato del mondo per passeggeri internazionali, in un post su X consiglia di «non raggiungere lo scalo se non assoluamente necessario: i voli subiscono ritardo o deviazioni», a causa delle piogge torrenziali. Immagini postate su X mostrano fiumi di acqua sulle piste dell'aroporto. Lo scalo ieri ha dovuto deviare decine di voli per la tempesta. «Stiamo lavorando 24 ore su 24 per irspondere all'emergenza», afferma il personale di bordo.

La tempesta

Dubai è rimasta paralizzata dalle forti tempeste.